Villingen-Schwenningen Der Verlust eines Aushängeschildes

VS-Schwenningen. Reiner Schorer hat nach dem Streit um sein Elternhaus in Mühlhausen erste Schritte eingeleitet, um die Stadt Villingen-Schwenningen zu verlassen. Während Bürgermeister Detlev Bührer in der Gemeinderatsitzung am Mittwoch nochmals bekräftigte, dass man sehen werde, "wie Herr Schorer damit umgehen wird" (wir berichteten), treibt Schorer seine Pläne voran. "Das Pfandhaus wird mein Mitarbeiter Patrick Wiehl übernehmen. Seine Pfandleihererlaubnis haben wir beim städtischen Ordnungsamt bereits beantragt", sagt Schorer gegenüber dem Schwarzwälder Boten.

Gleichzeitig bedeutet das für seine Kunden in Villingen-Schwenningen, dass sie sich keine Sorgen um ihre Pfandgegenstände machen müssen. "Die bleiben alle in der Sturmbühlstraße", versichert Schorer. Demnach hätten all diejenigen, die auf die Schnelle Geld brauchen, auch weiterhin die Möglichkeit ihre Wertgegenstände vor Ort einzutauschen. Sobald die Erlaubnis für Wiehl vorliege, werde Schorer das Pfandhaus in seine Hände geben. "Ich bin meinen Mitarbeitern und Kunden schuldig, dass sie diese Anlaufstelle auch weiterhin haben", sagt Schorer. Allerdings werde er die Kunden, die nicht aus VS kommen, mit an den neuen Standort nehmen. Dieser könnte möglicherweise schon in den kommenden acht Wochen feststehen.

Ein ganz anderes Thema ist das Auktionshaus, das der Schwenninger in der Alleenstraße betreibt. Hier hatte er bereits angekündigt, den Firmensitz noch in diesem Jahr zu verlegen, ohne dass der geplante Neubau von Pfand- und Auktionshaus unter einem Dach steht. "Der Unterschied zwischen Pfand- und Auktionshaus ist, dass ich beim einen im Prinzip Darlehen vergebe, dafür einen Wertgegenstand entgegen nehme und diesen mit Zinsen und Gebühren beleihe", erklärt Schorer. Mit Auktionen werde er hingegen beauftragt, um Kunstsammlungen, Nachlässe oder andere Dinge im Namen des Besitzers zu versteigern. "Und das mache ich als öffentlich bestellter Auktionator deutschlandweit."