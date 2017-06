Villingen-Schwenningen Der Umzug steht kurz bevor

VS-Schwenningen. Auch in den Pfingstferien herrscht Hochbetrieb am GaD, zumindest auf den Baustellen rund um Neubau und Containeranlage. "Ich hätte nicht gedacht, dass das Ganze so viel Zeit in Anspruch nimmt", meint Schulleiter Manfred Koschek hinsichtlich der Koordination vom Umzug aus dem Hauptgebäude in die Container. Trotzdem sei er froh, dass der Zeitplan bisher eingehalten werden konnte.

Am 10. Juli werde die Schulverwaltung umgelegt, berichtet er, ab dem 17. Juli, anderthalb Wochen vor der Zeugnisausgabe, kämen die Klassenmöbel dran. Den Hauptteil erledige eine Umzugsfirma, aber auch die Schüler packten mit an. Die letzten Schultage vor den Sommerferien erfolgten also in einem Mix aus Umzugshilfe, Unterricht und Exkursionen.

Bis dahin werde die österreichische Firma Recon das Containerdorf, in dem die Schüler während der Sanierung des Hauptgebäudes untergebracht sind, fertiggestellt haben. Rund 1,8 Millionen Euro kostet die Miete über 24 Monate. Im zweiten Zug fehlten nur noch Feinheiten. Das Obergeschoss bestehe aus Klassenzimmern, im Erdgeschoss werde vor allem naturwissenschaftlicher Unterricht stattfinden. "Hier wimmelt es nur so von Steckdosen und Kabelsträngen", zeigt Koschek beim Gang durch den neuen Lernort, der aus 200 Containern besteht, und kommt aus dem Staunen fast gar nicht mehr hinaus: "Das ist ja wirklich riesig. Ich glaub’, hier bleiben wir", meint er schmunzelnd.