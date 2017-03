Villingen-Schwenningen Der Sandmann verbreitet Angst und Schrecken

VS-Villingen. E.T.A. Hoffmanns Märchen ist zeitlos aktuell, denn es stellt die richtigen Fragen, was Identität ausmacht, wem man vertrauen kann und wie das Streben nach Perfektion das Leben beeinflusst. Die Antworten gehen mit einem wohligen Grusel einher. Das Stück des Landestheaters Tübingen-Reutlingen ist für Zuschauer ab zwölf Jahren geeignet. Die Begegnung mit dem Händler Coppola weckt in Nathanael eine furchtbare Kindheitserinnerung: Coppola sieht aus wie Coppelius. Dies war der Mann, mit dem sein Vater nachts an alchemistischen Experimenten arbeitete, während Nathanael schlafen sollte. Sonst, so drohte man, werde der Sandmann ihm die Augen rauben. Der Sandmann ist für ihn der Inbegriff des Bösen – vor allem, seit sein Vater tot aufgefunden wurde. Coppelius war seitdem verschwunden, ist nun aber wieder aufgetaucht. Selbst Clara, Nathanaels Verlobte, kann ihn kaum beruhigen. Doch dann entdeckt er eine geheimnisvolle Schönheit: Olimpia. Nur ihre Augen blicken merkwürdig kalt. Der Konflikt zwischen Vernunft und Gefühl, Wirklichkeit und Traum, Gut und Böse sind nur einige der Themen, die E.T.A. Hoffmann behandelt. Er lässt den Sandmann Angst und Schrecken verbreiten. Karten gibt es für zwölf Euro, ermäßigt 50 Prozent und als Gruppe für fünf Euro beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen im Franziskaner Kulturzentrum und in Schwenningen am Bahnhof, zudem an den Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, Telefon 07721/82 25 25 und E-Mail tickets@villingen-schwenningen.de.