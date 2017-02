Villingen-Schwenningen Der Nachwuchs kommt im Glasbachtal groß heraus

Das wahre Leben in Herzo- genweiler beleuchtete ein städtischer Wasserwerker, vor dem keine Ungereimtheit unentdeckt blieb in den Kellergewölben. Er berichtete von Zweien, die ein Jahr lang den Müll an dem Tag zur Abholung bereit stellten, als er in Weigheim abgeholt wurde, aber nicht in Herzogenweiler.

Einer diagnostizierte bei sich Augenprobleme, bevor sie merkte, dass sie ja noch die Sonnenbrille trug.

Ein Oberglaser hatte für seinen auf einem Sonntag fallenden Geburtstag vergessen, Essbares für seine Gäste einzukaufen. Was tun, wenn mit ihm befreundete "Ober"- Metzger auch nicht liefern können. Zum Glück gibt es im Ort eine XXL-Stätte, die haben immer mehr.

Der TÜV für Neuwagen ist erst nach drei Jahren fällig, erfuhr ein Blechleinhaber beim TÜV nach dem zweiten Jahr. Nicht das Auto wird konfisziert, wenn man im Baustellenbereich zu sauschnell unterwegs ist, höchstens der Pappendeckel, wurde eine andere aufmerksam gemacht.

Wenn ich nicht auf der Bühne wär, was wären sie dann geworden: Polizist, Sportlerin, Maler, Bäcker, Balletteuse – für einen gut abgestimmten sechschörigen Rap sorgten die jungen Glaser in Wort und Gestik. Das Märchen vom Aschenbrödel aus Herzogenweiler, die etwas andere wahre Geschichte, okay.

Damenballett sei etwas anderes, war als Kommentar auf die Ansage zu vernehmen. Es war Heavy Volxmusik als Troglauer Haberfeldtreiber, die alle mit zog. Das Männerballett stand nicht nach.

Als Baywatcher am Wolfbach gaben auch sie eine gute Figur ab, bevor mit Sigi und Bob bis in die Puppen abgetanzt werden konnte. Für 17-jähriges aktives Dabeisein wurde Marina Klink mit dem silbernen Glaser geehrt.