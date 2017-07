Villingen-Schwenningen Der dritte Kunstrasen im Friedengrund

VS-Villingen. Die Freude ist den Verantwortlichen der beiden Sportvereine anzumerken, als sie sich am Mittwoch am VfB-Vereinsheim trafen, um den Baubeginn des neuen und nun mehr dritten Kunstrasenplatzes im Friedengrund zu feiern. "Damit ist unser Sportzentrum in bester Weise aufgewertet", freut sich auch Oberbürgermeister Rupert Kubon. Damit sei das sportliche Gelände am Friedengrund "abgerundet" und die "Qualität des Sports kann weiter gefördert werden".

Kubon hob dabei nicht nur die erheblichen finanziellen Mittel seitens der Stadt hervor – es wird mit Kosten von rund 700 000 Euro gerechnet­ – sondern lobte zugleich das Engagement der beiden Vereine. Dank der Eigenleistung bei den Pflasterarbeiten konnten rund 30 000 Euro eingespart werden.

Dass den Fußballern des VfB Villingen und die Hockeyspieler des HC dieses Thema sehr am Herzen liegt, zeigt jedoch nicht nur das Engagement und die langjährige intensive Auseinandersetzung mit dem Thema, sondern insbesondere die Einigung, was die Platzbeschaffung betrifft.