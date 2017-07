Villingen-Schwenningen Dem Krippenbedarf besser gerecht werden

VS-Schwenningen. Dass die Schwenninger Kindergartenlandschaft allmählich in Bewegung gerät, ist spätestens seit dem Beschluss für den Neubau der Wilhelmspflege deutlich geworden. In der Bedarfs- und Entwicklungsplanung für Kindertageseinrichtung 2017/18 in VS, die dem Jugendhilfeausschuss in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 20. Juli, vorgelegt wird, sind weitere Neuerungen vorgesehen: