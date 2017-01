Villingen-Schwenningen Das Jubiläumsjahr ist vollgepackt

"Umwelt und Naturschutz kommen bei den Wandervereinen bisher zu kurz, das möchten wir ändern", erklärt Schmidt den Grund für die Themenauswahl. Denn seiner Meinung nach seien Begriffe wie Verschmutzung oder Klimawandel noch gar nicht richtig bei der Bevölkerung verankert.

Die Natur zu bewahren und zu schützen, sei mittlerweile eine der vornehmsten Aufgaben des Schwäbischen Albvereins. "Sonst wird das Wandern zu einer fragwürdigen sportlichen Übung herunterstilisiert – ohne jegliche Freude an der wunderschönen Flora und Fauna unserer Region, der Baar", meint der Vorsitzende.

Aktionstag "Unser Neckar"

Eine besondere Bedeutung habe deswegen auch der Aktionstag "Unser Neckar" am 24. September. An jedem Ort am Neckar, vom Ursprung in Schwenningen bis hin zur Mündung in Mannheim, finden Aktionen von verschiedenen Vereinen und Institutionen statt. Die Ortsgruppe könne hierbei auf ihre guten Kontakte zum BUND zurückgreifen, so der Vorsitzende, und hoffe, wie bereits vor zwei Jahren, auch auf die Kooperation mit der Sektion Baar des Deutschen Alpenvereins sowie mit dem Schwarzwaldverein.

Nostalgiefahrt nach Hausach

Neben zahlreichen Tages- und Mehrtagestouren ist das Jahresprogramm außerdem vollgepackt mit Veranstaltungen, die die Themen Heimatgeschichte, Brauchtum und Erhaltung denkmalgeschützter Gebäude beleuchten. Zum Jubiläumsjahr werde der Ortsverein unter anderem am 13. August eine Nostalgiefahrt mit dem Dampfzug nach Hausach unternehmen.

Kulturfahrt nach Straßburg

Und auch kulturelle Höhepunkte sollen wieder vermehrt angeboten werden, weiß Klaus Schmidt. Der Schwerpunkt Gotik führe alle Kulturinteressierten in diesem Jahr nach Straßburg, 2018 stünden Fahrten nach Basel und Ulm an.

Singen mit MGV Frohsinn

Hervorheben möchte der Vorsitzende zudem die rege Verbindung zum MGV Frohsinn, es gebe viele Doppelmitgliedschaften. Mittlerweile zur Tradition geworden sei dabei das "Fröhliche Singen zum Jahresbeginn", bei dem am 20. Januar Sänger und Wanderer zusammentreffen.

Beim Blick auf die vielseitigen Veranstaltungen verweist der Vorsitzende auf das unermüdliche Engagement des Vorstandes sowie der mehr als 50 Wanderführer. "Sie haben es wieder einmal geschafft, unser Programm zu bereichern", lobt Schmidt.

Familienwanderungen

Einerseits machen sich zwar Alterssorgen im Albverein bemerkbar – die meisten Mitglieder seien zwischen 70 und 80 Jahre alt – andererseits könne man aber auf eine gute Nachwuchsförderung zurückgreifen. Die Fachwarte Stefan und Martina Löffler bieten zahlreiche Familienwanderungen an.

Rund 560 Mitglieder zählt die Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins derzeit – Tendenz leicht steigend. Klaus Schmidt: "Es kommen stets Neu-Mitglieder dazu. In der Gemeinschaft zu laufen und zu kommunizieren, das macht vielen Menschen einfach Spaß."