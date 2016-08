Villingen-Schwenningen Das große Vergessen

Wer das Stück "Dementieren zwecklos" gesehen hat, wird diese Fragen unumwunden bejahen. Seit eineinhalb Jahren wird dieses Stück aus der Feder des Schauspielers, Autors und Künstlers Uwe Spille, das in einer Kooperation mit dem Arbeitskreis Demenz und dem Gesundheitsamt des Landkreises Schwarzwald-Baar entstanden ist, zur Aufführung gebracht. Nachdem seine Mitspielerin Karin Pittner VS verlassen hat, stand Spille vor der Wahl, das Stück aufzugeben oder eine neue Schauspielerin zu suchen. In Britta Dumke-Martin fand er eine adäquate Lösung. Die Intendantin des renommierten Theaters am Turm Villingen und selbst eine vielseitige und langjährige erfahrene Schauspielerin sagte zu, die diversen weiblichen Rollen in dem Zwei-Personen-Schauspiel zu übernehmen. "Für mich war das eine tolle Herausforderung, denn wann hat man schon die Gelegenheit, in so unterschiedliche Rollen zu schlüpfen und ein solches Thema so packend aufgearbeitet zu spielen", so Dumke-Martin.

Die nächsten Vorführungen sind am 8. September in Königsfeld, Haus des Gastes ab 19.30 Uhr sowie am 9. und 11. September im Theater am Turm in Villingen ab 20 Uhr.