Villingen-Schwenningen Das Fest der Sinne

VS-Schwenningen. "Kürbiz- das Fest der Sinne" heißt es am Samstag 24. September, von 12 bis 23 Uhr und am Sonntag, 25. September, von 11 bis 18 Uhr. Das Schulgelände der Waldorfschule verwandelt sich in einen bunten Festplatz mit vielen Angeboten für Kinder jeden Alters, mit einer reichhaltigen Auswahl kulinarischer Genüsse rund um den Kürbis und einem hochkarätigem Musikprogramm.