Villingen-Schwenningen Das Dilemma um die Zuständigkeit

Doch er spricht das grundsätzliche Fuchs-Problem in Städten an: "Das Thema ist insgesamt sehr diffus – und das Problem von den Menschen hausgemacht." Denn dass Füchse in den vergangenen Jahren vermehrt in Städten zuhause sind, sei bekanntlich auf das Nahrungsangebot, das sich vermehrt an Mülleimern rund um Häuser und Parks situiert, zurückzuführen. "Wir sprechen bei diesen Füchsen mittlerweile nicht mehr von einer Wild-, sondern von Stadttierpopulation", erklärt Brauner. Und diese werde nicht weniger, im Gegenteil: Werden Junge geboren, würden diese irgendwann flügge, nabelten sich ab und zögen durch die Siedlungsgebiete. "Die Revierdichte sei in der Stadt mittlerweile zwanzigmal so groß wie im Wald", weiß der stellvertretende Forstamtsleiter.

Wer abends in den Wohngebieten der Doppelstadt unterwegs ist, der kann auch im Sommer regelmäßig Meister Reinecke durch die Straßen ziehen oder auf der Wiese herumtollen sehen. Die Menschen reagierten ambivalent – die einen hätten Angst vor dem Übertragen von Krankheiten, wie dem Fuchsbandwurm viele jedoch erfreuten sich am Anblick der Füchse – und stellten ihnen Nahrung hin – trotz des bestehenden Fütterungsverbots.

Die Grundstücke und Gebäude entsprechend zu sichern, dafür sei also jeder Eigentümer selber verantwortlich. Und genau da fange das Dilemma der Zuständigkeit an: Es sei verständlich, dass sich die betroffene Seniorin an das Forstamt wende, entsprechend reagieren könne dieses jedoch nicht, meint Brauner. In sogenannten befriedeten Bezirken, mitunter Wohnsiedlungen oder Gärten, dürfe das Forstamt nicht schießen. "Eigentlich ist dann die Polizei oder das Ordnungsamt dafür zuständig. Aber was ist dann mit der Wahl der Mittel?", macht Brauner deutlich.

Und was ist mit dem Aufstellen von Fallen? Dafür fehle zum einen das Personal, zum anderen seien es wahrscheinlich die Katzen, die als Erstes hineintappten. Der stellvertretende Forstamtsleiter weiß, dass die derzeitige Situation für Betroffene wie die Senioren aus der Schramberger Straße nicht zufriedenstellend ist: "Es sind Abstimmungsgespräche zwischen Forst- und Bürgeramt, Polizei sowie Landkreis geplant."

Ansprechpartner für Wildtiere im städtischen Siedlungsbereich sind:

Städtisches Forstamt Villingen-Schwenningen, Telefon 07721/82 15 01

Bürgeramt Villingen-Schwenningen, Telefon 07721/82 14 33

Kreisjagdamt, Telefon 07721/9 13 52 00

Kreisveterinäramt, Telefon 07721/9 13 50 50