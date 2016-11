Villingen-Schwenningen Das Beste geben

Mit Christian Bischoff wurde es gestern sportlich bei der Lernreihe "Wissen tanken", die der Schwarzwälder Bote gemeinsam mit der Sparkasse Schwarzwald-Baar und der Schwenninger Krankenkasse erstmals auch in Villingen veranstaltet. Da mussten sich die Schüler, Studenten und Auszubildenden, an die sich die Lernreihe vor allem wendet, schon mal in Siegerpose werfen, sich auf die Schultern klopfen und einander versichern: "Du bist gut, so wie Du bist".

Willenskraft war Bischoffs Thema. Dass man alles erreichen kann, wenn man nur an sich glaubt und etwas ganz fest will, weiß er selbst am besten. Er ist ehemaliger Basketballprofi und Trainer. Mit 16 Jahren war er der jüngste Basketball-Bundesligaspieler aller Zeiten. Er spielte zwei Europameisterschaften für die Junioren-Nationalmannschaft und in den USA. Dort musste er mit 19 seine Karriere wegen einer Rückenverletzung beenden. Ein Wechsel auf die Trainerbank, gepaart mit jahrelanger, intensiver Arbeit halfen ihm, mit 25 Jahren einer der jüngsten Bundesliga-Cheftrainer zu werden.

Und weil der Wille pur nicht reicht, gab Bischoff den Jugendlichen einen konkreten Rat mit: "Lernt jeden Tag zehn Minuten konzentriert mehr." Peanuts, dürfte so mancher denken. Doch diese zehn Minuten, summiert auf Wochen, Tage, Monate und Jahre, könne am Ende Ausschlag gebend sein. Was im Leben zählt? Nicht, der Beste zu sein, sondern sein Bestes zu geben – davon ist Christian Bischoff felsenfest überzeugt – und die Jugendlichen, die ihm gestern lauschten waren das am Ende auch.