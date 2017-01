Villingen-Schwenningen Dank an die Helfer

Schon die große Anzahl an Ministranten, die begleitet von festlichen Orgelklängen mit ihrem Pfarrer Herbert Faller in die Kirche einzogen, gaben diesem Patrozinium einen festlichen Charakter. In seiner Begrüßung erinnerte der Geistliche an das Wirken des Kirchenpatrons, der als einer der großen Bischöfe und Kirchenlehrers des vierten Jahrhunderts vor allem in Poitiers lebte und dort 367 auch verstarb.

Da sich die Kirche weiterhin in der Weihnachtszeit befindet, umrahmte der Chor mit seiner musikalischen Leiterin Agnes Suszter den Gottesdienst mit weihnachtlichen Liedern unter anderem auch mit einem alten Weihnachtlied aus dem Mittelalter: "Resonet in Laudibus". An der Orgel spielte Markus Kreuz.

Nach dem Gottesdienst bedankte sich Pfarrgemeinderatsvorsitzender Joachim Grimm bei allen Gemeindemitgliedern, die zum Gelingen von Feierlichkeiten und Gemeindefesten das Jahr über mit beitragen, sowohl im Vordergrund und auch im Hintergrund. Grimm durfte Spenden in Empfang nehmen, so von der Frauengemeinschaft. Hier überreichte Andrea Heini den Erlös von 1900 Euro aus dem Adventsbasar. Eine weitere Spende von 760 Euro überreichte der Vorsitzende des Weilersbacher Musikvereins, Martin Helbig. Dieser Erlös stammt aus dem Adventskonzert, das der Musikverein mit dem Kirchenchor in der Weilersbacher Kirche in der Adventszeit gestaltete.