Villingen-Schwenningen Damen fordern Daniel Helfrich heraus

Auf Helfrichs Frage nach dem Lieblings-Tanzfilm kam die prompte Antwort: "Dirty Dancing". Das habe er sich gleich gedacht, grinste er und klopfte vehement in die Tasten seines Klaviers. Nein, Rocky sei kein Tanzfilm, der mit dem Wolf tanzt, auch nicht, wiegelte er die Vorschläge entsetzt ab.

"Woher hast Du Deine Ideen, hast Du sie noch alle?", frage man ihn immer wieder. "Ich kann doch mal über Ikea-Regale oder Aaaa Aaaa Angela Merkel schreiben", röhrte er in sein Mikrofon. "Es ist ein no go, dass ich Dir an den Po go", ging es weiter und die ersten beiden Todesfälle blätterte er auch schon auf. Das gehe aber langsam mit den Todesfällen, maulte eine Zuschauerin, und ihm blieb vorübergehend das Gesicht stehen.

Männer, die im Haushalt helfen, hätten mehr Sex, verkündete er, und prompt rief ihm eine Dame zu: "Wo gibt’s die?" Es hagelte Lebensweisheiten zum veganen Essen, dann holte er tief Luft und brüllte: "Scheiß drauf, ich hab Hunger auf Pommes Frites und Pizzen statt zu Schwitzen". Ohne Sport und Bildung sei das Leben einfach schön, röhrte er, denn: "Ich schau nicht Phönix, denn ich versteh’ öh nix", gab er mit Gewalt reimend zu.

Auf die Frage an das Publikum, bei welchem Beruf die Sterberate am höchsten sei, antwortete ein Zuschauer: "Bei Kabarettisten", was er als Drohung einstufte. Bei Bombenschärfern, klärte er das ahnungslose Publikum auf.

Dann ging es zur Sache. Dekadente Urlauber auf Nordseeinseln bekamen ihr Fett ab, und gar nicht lieb hatte er Helene Fischer: "Ich bin froh, dass ich kein Lied von Helene Fischer bin, deren Lieder man von oben bis unten hört und sich dabei das Gehirn zerstört", trällerte er, denn mit "Atemlos durch die Nacht sei das Niveau abgeflacht", ging es weiter.

Beim Tanz gehe es immer nur um die Balz, rückte er lasziv tanzend mit schwülem Blick den Damen auf die Pelle, um dann altersgemäß loszurocken: Er rockte den "Rückn’Roll und den Hit vom Bandscheibenvorfall, und da er bei den Frauen kein Glück hatte, hatte er 25 Damen, die nicht wollten, "in seinem Garten verbuddelt", machte auf seinem Kalender 36 Todes­fälle.