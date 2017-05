Villingen-Schwenningen Countdown für den Barfüßigen läuft

Obgleich der 53-jährige Aldo Berti seinem Wohnort Villingen treu verbunden ist, hier lebt und als Coach und Therapeut sein Büro betreibt, ist die Doppelstadt nicht der Startschuss für seine Mammuttour. Auf der Insel Rügen wird er starten, genauer: am Hotel Sassnitz in der Seestraße 1 gegen 10 Uhr am Sonntagmorgen.

Die Tour ist bereits als Barfußweltrekord-Charity-Pilgertour für das Weltrekordbuch angemeldet worden. Der Weg führt barfuß durch Deutschland und die Schweiz. Rostock, Wismar, Lübeck, Hamburg, Bremen, Osnabrück, Dortmund, Köln, Bonn, Koblenz, Bacharach, Frankfurt, Fulda, Würzburg, Ulm, Konstanz, Zürich und Einsiedeln, liegen auf dem Weg. In letzterem wird er bei planmäßiger Rekordreise am 20. August gegen 11 Uhr auf dem Klosterplatz ankommen.

Und was hat es mit dem Benefizcharakter all dessen auf sich? Aldo Berti sammelt auf seiner Tour Spenden für drei Kinderhilfsprojekte in Deutschland. Bei Erwerb einer Tagespatenschaft, trägt der Tour-Tag ihren Namen. Wer Lust hat kann den Barfüßigen auch ein Stückchen auf seinen Etappen begleiten.

Weitere Informationen: Eine Übersicht über das gesamte Projekt und wie sie Aldo Berti unterstützen können den Weltrekord nach Deutschland zu holen, finden sie unter: www.aldo-berti.de oder www.barfussweltrekord.aldo-berti.de