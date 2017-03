Hans-Jürgen Nowak vom Filmclub Aktiv-Video hat die Tierwelt in Afrika selbst erlebt. Er war wieder einmal auf Wildtier-Safari und zeigt in seinem Film, was er erlebt hat. VS-Schwenningen. Seine große Liebe zu dieser einmalig schönen und interessanten Welt ist zu spüren. Hans-Jürgen Nowak zeigt in seinem neuesten 50 Minuten dauernden Film am Donnerstag, 23. März, 19.30 Uhr, im DRK-Gebäude in der Alleenstraße Eindrücke von den Victoria-Wasserfällen, von Sambia, Malawi, Simbabwe und Südafrika. Bei seinen Fußwanderungen ist er den Wildtieren teilweise sehr nahegekommen. Der Eintritt ist frei.