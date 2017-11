Villingen-Schwenningen Chor und Orgel rufen

In der Erzdiözese Freiburg bestehen Lehrgänge, in denen man eine breite kirchenmusikalische Ausbildung für den nebenberuflichen Dienst erwerben kann – die C-Ausbildung. Diese erfolgt in den Fächern: Liturgik: Singen und Sprechen, Deutscher Liturgiegesang, Gregorianischer Choral, Chorleitung, Liturgisches Orgelspiel, Orgelliteraturspiel, Klavierspiel, Tonsatz, Gehörbildung, Chorpraktisches Klavierspiel, Musikgeschichte und Orgelkunde. Die Ausbildung dauert je nach Vorbildung zwei bis drei Jahre. Sie wird mit der C-Prüfung ab­ge­schlos­sen und ist eine Qualifikation für den nebenberuflichen eigenverantwortlichen Dienst als Organist und Chorleiter in einer katholischen Kirchengemeinde.

Dieser Ab­schluss wird in allen deutschen Diözesen anerkannt, indem vergütungsmäßig die für diese Qua­li­fi­kation vor­ge­sehene Honorierung zur Anwendung kommt. Für die Ausbildung ist das Amt für Kirchenmusik verantwortlich. Der Unterricht wird dezentral von den Bezirkskantoren und weiteren Lehrkräften erteilt. Das Ausbildungsjahr beginnt jeweils am 1. Dezember und endet am 30. November. Die Ferien richten sich nach der Ordnung für allgemeinbildende Schulen in Baden-Württemberg. Das Mindestalter bei Ausbildungsbeginn ist 15 Jahre. Beim Abschluss muss das 18. Lebensjahr vollendet sein.

Ein Zweig dieser Ausbildung zum nebenberuflichen Kirchenmusiker ist der zweijährige Lehrgang der Kinderchorleitung mit qualifiziertem Einzel- und Gruppenunterricht. Hier sind das sichere Spielen eines Harmonie- oder Melodieinstrumentes, eine gut geführte Sprech- und Gesangsstimme und Notenkenntnisse erforderlich. Kirchenmusikalischer Unterricht Neben der C-Ausbildung gibt es auch die Möglichkeit, Unterricht in einzelnen Fächern zu erhalten.