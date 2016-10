Villingen-Schwenningen Chor singt unter Motto "God is a DJ"

Das Konzertprogramm enthält bekannte Titel wie "The Sound of Silence", "Über sieben Brücken musst du gehen" oder "We are the World". Nicht ganz so bekannt, aber mit vielschichtigen Textaussagen, werden "Salz der Erde" und "Jesus be a fence" zu hören sein. Klassiker wie das "Halleluja" von Leonard Cohen oder "I will follow him" aus Sister Act passen ebenso in den abwechslungsreichen Ablauf wie das "Ave Maria" in einer Beyoncé-Fassung.

Im Lied "Endlich habe ich gewagt" singt der Chor im Refrain: "…denn bei dir ist die Quelle des Lebens". Damit sei aus christlicher Sicht eigentlich alles gesagt. Weitere Inhalte liefern außerdem Lesungen von Bärbel Reismann. Orgel und Klavier liegen in den bewährten Händen von Matthias Faller.

Ganz besonders freut sich der Kirchenchor, dass die Band und der Chor der KJG beim Konzert dabei sind. Schon oft hat die KJG beim Jugendgottesdienst in Pfaffenweiler für musikalische Höhepunkte gesorgt. "Bei ihren Lieblingsliedern ist die Begeisterung für die Musik bei Band und Chor ganz besonders spürbar", freut sich der Kirchenchor über das Mitwirken der jungen Leute.

Ob vom gesamten Kirchenchor, dem kleineren Ensemble oder durch Chor und Band der KJG – die Zuhörer erwartet ein vielseitiges Repertoire aus geistlicher und weltlicher Musik.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Spenden werden gerne angenommen.