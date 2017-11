Villingen-Schwenningen China steht im Mittelpunkt

VS-Villingen. Die Arbeitsgruppe VS der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) lädt zu einem Vortragsabend über Menschenrechtsverletzungen in China am Donnerstag, 23. November, 19.30 Uhr, beim Bildungswerk Heilig Kreuz, Hochstraße 34, Villingen, ein.