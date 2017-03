Insofern lag es auf der Hand, "Charleys Tante" auch in eine Operette zu verwandeln. Diese Lücke schließt nun die Kammeroper München und präsentiert das Werk als große Komödie mit Witz, Charme und voll herrlicher Überraschungen am Donnerstag, 6. April, 20 Uhr, im Theater am Ring. Es findet keine Stückeinführung statt.

Um seinen Freunden das ersehnte Rendezvous mit ihren Angebeteten zu ermöglichen, verwandelt sich der exzentrische junge Lord Babberley in "Charleys Tante". Seine Wirkung als Anstandsdame ist aber so überwältigend, dass sie alle Beteiligten in ein haarsträubendes Chaos der Leidenschaften stürzt.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 29, 25 und 21 Euro (ermäßigt 50 Prozent) unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg und im Internet unter www.villingen-schwenningen.de.