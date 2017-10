Villingen-Schwenningen Bunte Lichtobjekte verzaubern die Innenstadt

Der Sprecher der Sparte "Handel Villingen", Rainer Böck, hatte eigenhändig die Straßenlaternen zusätzlich mit bunten Abdeckungen versehen.

Über 2000 Kerzen waren von den Anwohnern in die Fenster gestellt worden und viele Ladenbesitzer und Gas­tronomen hatten ihr eigenes Lichtkonzept entwickelt: Mit von innen heraus leuchtenden Kürbisgesichtern, Lichterketten und Kerzenarrangements beteiligten sie sich an der Lichternacht. Die milden Temperaturen waren wie geschaffen für einen Dämmerschoppen im Freien, was man sich nicht zweimal sagen ließ: In den Straßencafés und Bars gab es zeitweise keinen freien Platz und auch die Straßen waren voller Menschen. Im Franziskaner-Kulturzentrum herrschte ebenfalls ein Kommen und Gehen. Die Kurzführungen durch das Museum oder mit der Taschenlampe durch die Stadt waren gut besucht und Andrang herrschte an den Basteltischen, an denen Kinder Rübengeister aus Futterrüben schnitzen durften.