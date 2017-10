Villingen-Schwenningen Bundesbank investiert in Region

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Bundesbank stehe seit ihrer Gründung vor 60 Jahren für Geldwertstabilität, und das werde sie auch weiterhin tun. Diese klare Aussage traf Bernhard Sibold, Präsident der Hauptverwaltung der Bundesbank in Baden-Württemberg, am Donnerstagabend während seiner Rede im Sitzungssaal des Landratsamtes angelegentlich des Jubiläums der Notenbank. Warum die Veranstaltung im Landratsamt und nicht im schicken Bau der Bundesbank in der Nachbarschaft stattfand, erklärte der hiesige Filialleiter Helmut Amann: "Wir bauen gerade um". Das ist für die Region eine sehr positive Nachricht, denn wie Amann in seiner Begrüßung erläuterte, sei der Bundesbank-Standort Villingen-Schwenningen alles andere als selbstverständlich. Es gibt bundesweit nur noch 35 Filialen, in weit größeren Städten wie Bremen, Dresden oder Mannheim seien die Dependancen geschlossen worden. Im Oberzentrum aber wird weiter investiert, konkret geht es um neue Geldverarbeitungsmaschinen, die zukünftig 33 Banknoten pro Sekunde verarbeiten können. Derzeit sind 54 Mitarbeiter in der Filiale am Villinger Hoptbühl beschäftigt, die die Region mit Bargeld versorgen und weiterhin D-Mark-Münzen und –Scheine umtauschen.