Villingen-Schwenningen "Bütt" in der Kirche

VS-Obereschach (we). An den Gottesdiensten in der Seelsorgeeinheit "An der Eschach" geht die Fastnacht nicht spurlos vorüber. So weiß Pfarrer Herbert Faller seit Jahren am Fastnachtssonntag regelmäßig mit einer närrischen Predigt in der Obereschacher St. Ulrichskirche zu gefallen.