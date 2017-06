Villingen-Schwenningen Bürkvilla steht vor Besitzerwechsel

VS-Schwenningen. Eigentlich würde in den Tagen vor dem ersten Juli-Wochenende die Bürkvilla wieder schick hergerichtet, um am Samstagabend die Kulturnachts-Besucher auf feine Elektro-Rhythmen und einen erfrischenden Cocktail vor und in das prächtige Anwesen an der Bürkstraße 35 zu locken.

Doch in diesem Jahr wird die Villa mit ihrem weitläufigen Garten am Kulturnachts-Wochenende menschenleer sein. Vor dem Haus steht mittlerweile ein großer Container, drumherum liegen Matrazen, alte Holzmöbel oder Lampen. "Es sind keine Antiquitäten, sondern nur Sperrmüll", erklärt Elisabeth Krahé, die den Nachlass ihres Vaters nun Stück für Stück verkauft und sogar verschenkt. Im Herbst vergangenen Jahres hatte sie sich entschieden, die Jugendstil-Villa, in der Peer Krahé nicht nur gelebt, sondern auch einen Friseursalon betrieben hatte, zu veräußern. Konnte sie – via Makler – in der Zwischenzeit einen passenden Interessenten finden? "Es ist noch nichts offiziell", sagt Krahé, die nicht verneint, dass ein baldiger Vertragsabschluss in Aussicht stehen könnte.

Es gebe viele Interessenten, berichtet sie weiter, doch die entsprechende Nutzung müsse gut geplant werden. "Wie die vergangenen Wochen gezeigt haben, ist das wirklich nicht einfach." Neben dem Friseursalon war im Erdgeschoss ein Café angesiedelt. Soll die Bürk Villa auch weiterhin öffentlich genutzt werde? "Für Schwenningen ist sie ein wichtiges Objekt", meint die Tochter, es weiterhin den Bürgern zugänglich zu machen, sei eine schöne Möglichkeit.