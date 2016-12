Villingen-Schwenningen Bührer wird Nachfolger von Roth

Villingen-Schwenningen. Bei der Jahreshauptversammlung des DRK Ortsvereins Villingen wurde Jürgen Roth bis zum 30. August 2017 einstimmig als Vorsitzender wiedergewählt. Zu diesem Zeitpunkt tritt er zurück. Zum 1. September übernimmt Detlef Bührer, Baubürgermeister von VS, den Vorsitz. Der 50-Jährige wurde in Abwesenheit als Nachfolger von Roth gewählt. "Bührer wohnt erst ab September 2017 in Villingen", daher werde ich noch so lange den Vorsitz innehaben, erklärte Roth.

Sabine Fürst bleibt Schatzmeisterin, Johannes ­Bettecken Bereitschaftsarzt. Ein Kuriosum war die Wahl der Beiräte: Holger Bögelsack-Singler, er war in der Versammlung nicht anwesend, hatte per Schreiben eine geheime Wahl der beiden Beiräte, die vorgeschlagen wurden – Markus Schule und Barbara Kühn – gefordert. Markus Schuler erhielt in Abwesenheit von 45 Stimmen 43 Ja-Stimmen. Barbara Kühn, die 29 Ja-Stimmen erhielt, lehnte die Wahl als Beirätin ab. 16 Jahre war sie als Bereitschaftsleiterin im Ortsverein zuständig. Sie wurde mit vielen Dankesworten für ihren langjährigen Dienst als Bereitschaftsleiterin verabschiedet.

Jürgen Roth berichtete, dass der Umbau des Gebäudes Hauptthema der Sitzungen im vergangenen Jahr gewesen sei. Es musste mit den Banken über Finanzierungen verhandelt werden. Auch mit dem Bauträger gab es viel zu verhandeln. "Wir haben die Sonderzahlungen im Griff und auch die Sonderkosten geschultert. Ich bin sehr zufrieden", betonte er.