Villingen-Schwenningen Breitband: Kreis will mehr als nur die Krümel

Die konkreten Zahlen zeigen das immense Investitionsvolumen auf: Für die Wirtschaftsjahre 2016 und 2017 war ein Investitionsvolumen von 91,6 Millionen Euro beschlossen worden. Zum jetzigen Zeitpunkt sind Maßnahmen für 29,5 Millionen Euro bereits fertiggestellt, 26,8 Millionen Euro im Bau und weitere Maßnahmen über 14,4 Millionen Euro starten in den nächsten drei Monaten. "Dies entspricht einem Anteil von 77 Prozent des gesamten Ausbauvolumens im öffentlichen Bereich", sagte Cabanis. Weitere Projekte in einer Gesamthöhe von 13,6 Millionen Euro befinden sich in der Vorbereitungs- beziehungsweise Anlaufphase.

Nachdem im Juli 2016 in Schonach das erste Netz in Betrieb genommen worden war, sind mittlerweile 15 örtliche Netze aktiv. In den vergangenen vier Monaten kamen Blumberg (Süden 2), Bräunlingen-Döggingen (zweiter Bauabschnitt), Donaueschingen – Allmenshofen Gewerbegebiet, Hüfingen – Seemühle bis Allmenshofen, Königsfeld – Erdmannsweiler sowie der Zentralbereich im Oberzentrum hinzu. Der Prozess zur Abrufung von Fördermitteln beim Land hat sich nach Einführung der neuen Verwaltungsvorschrift sehr gut eingespielt, die Zusammenarbeit zwischen Bewilligungsstelle und Zweckverband verläuft meist reibungslos, und die Auslegung der Vorschriften konnte fast vollständig geklärt werden. Sehr erfolgreich verlief die Fördermittelakquise bislang, denn das Land hat insgesamt 16,3 Millionen Euro bewilligt. Über weitere 4,8 Millionen Euro gibt es so genannte Unbedenklichkeitsbescheinigungen. "Wir sind zwar nicht der Landkreis mit der höchsten Fördersumme, aber wir haben bislang mit Abstand die höchste Fördersumme tatsächlich abgerufen und investiert", sagte Cabanis. Die Kundenresonanz sei bislang ermutigend, in jedem bereits aktiven Netz sei die Anschlussquote oberhalb 50 Prozent.

Vom Einfamilienhaus bis zum großen Gewerbebetrieb verfüge man über eine ausgewogene Kundenstruktur. Bisher hat der Zweckverband 6397 Hausanschlussverträge mit Eigentümern abgeschlossen. 1526 Anschlüsse mit 3092 Wohneinheiten sind fertig gebaut, mit Stand 7. September sind 487 Anschlüsse mit Internet, TV und Telefon aktiv. Die Anschlüsse leisten 100 Mbit im Down- und 40 Mbit im Upload. Gewissermaßen täglich gehen neue Anschlüsse online.