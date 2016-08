Villingen-Schwenningen Botschaft in poetische Bilder gepackt

VS-Villingen. Kaum legt der junge Musiker mit Gitarre und Bluesharp auf der Bühne los, hat er den Draht zum Publikum gefunden und zeigt, das er in vielen Stilen zuhause ist, ob Country, Folk, Blues oder Rock. Da gibt er in Eigenkompositionen mit englischen Texten einen tiefen Einblick in sein Inneres, fordert auf, mit der Natur in Einklang zu leben, und packt seine ­Botschaften in so poetische Bilder wie "Touch the rainbow in your mind".

Der 28-Jährige berührt, wenn er vom Tod seines Vaters erzählt und ihm in einem Lied für all das dankt, was er ihm mit auf den Weg gegeben hat. Und das ist nicht nur die Stimme, sondern auch ein Faible für die wilden 70er-Jahre und ihre Musiker, so widmet er ihm beispielsweise seine Coverversion von Robert Plants Song "Angel dance". Doch die Schwermut weicht schnell seinem lausbübischem Humor: "Die schnellen Lieder bringen einen ganz schön außer Atem", stellt er mit einem Schmunzeln fest und verrät von seiner Vorliebe für Lucky Luke, um gleich mit fast kindlicher Freude Roger Millers Titelmelodie anzustimmen und die Countryklänge zu zelebrieren.

Im Grunde seines Herzens sei er selbst ein Cowboy, gibt der Absolvent der Pop­akademie Baden-Württemberg zu, so habe er sich jedenfalls gefühlt, als er zum Studium nach Mannheim gekommen und durch die Stadt wie eine Prärie gezogen sei. Und da blitzt sie in "Big City" wieder auf, seine Botschaft, aus dem Leben auch etwas zu machen, nicht nur dem Geld hinterherzujagen, sondern nach dem Glück zu suchen – seine Lebensphilosophie, die er mal in eingängigen Melodien fasst, dann wieder rockig ins Mikrofon röhrt.