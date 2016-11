Villingen-Schwenningen Bombastische Musik schlägt ein

VS-Villingen. Geboten wurde bombastische Musik, und Vorsitzender Heinrich Greif forderte immer wieder das Publikum auf "los emol". Er moderierte mit seinem bekannten Humor ein Programm, das nach Feuer speienden Drachen, Opernduft, rauchenden Colts und Berliner Luft roch.

Der Jugend wurde der Vorrang eingeräumt, die für ein effektvolles Intro sorgte. Unter Dirigent Benno Kilzer ließ die Jugendkapelle mit "How to train your dragon" Filmspots aufblitzen, die von wilden Wikingern, konfliktreichem Kampf und Versöhnung kündeten. Ein Musical in Kurzformat wurde danach mit "The Phantom of the opera" geboten. Friedliche Stimmung und explosiver Tuttieinsatz waren wirkungsvoll und erkennbar wurden Songs wie "Think of me", Titelmelodie oder "The music of the night".

Dann kam der Clou: Benno Kilzer wagte einen Short-Strip und glänzte mit "Metallica", denn zu der Jugendkapelle gesellten sich die vier Rocker der bekannten Band, um eine fetzige Hardrockballade und das hintersinnige "Flügge" hinzulegen.