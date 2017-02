Villingen-Schwenningen. Zu einem Verkehrsunfall bei einem Abbiegevorgang ist es am Donnerstag gegen 22.10 Uhr auf der Friedrichstraße in Villingen gekommen. Eine 52-jährige Autofahrerin wollte nach rechts in ein Grundstück abbiegen. Als sie mit ihrem Citroën sehr weit nach links ausholte, wollte sie ein nachfolgender Mazda-Fahrer überholen. In diesem Moment zog die Citroën-Fahrerin ihren Wagen nach rechts und stieß mit dem Mazda zusammen. An den Autos entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.