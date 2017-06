VS-Obereschach. Nach einer Unfallflucht am Montagabend in der Niedereschacher Straße in Obereschach sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 19.30 und 22.30 Uhr stand ein weißer VW Passat im Bereich der Gebäude Niedereschacher Straße 5 und 7. Laut Polizei stieß während der Parkzeit ein unbekannter Autofahrer gegen das Auto und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Danach flüchtete er. Blaue Lackschleifspuren an dem Passat lassen Rückschlüsse auf das Verursacherfahrzeug zu. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Telefon 07721/60 10 entgegen.