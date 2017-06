Villingen-Schwenningen Biwakschachtel soll "ganz im Sinne des DAV" werden

Doch beim täglichen Speise- und Getränkeangebot – von Kuchen über eine Vesperkarte bis hin zu kulinarischen Themenwochen – wird es nicht bleiben: "Wir möchten die Geschäftsstelle hier unterbringen", berichtet Frank Fehr. Ziel sei, den kleinen Gebäudekomplex als Vereinsheim ganz im Sinne des DAV zu führen. Infomaterial werde es auf der Möglingshöhe ebenso geben wie die Anmeldung zu Kursen und Touren.

Nicht zu vergessen ist die Boulderhalle im Dachgeschoss, die besonders das junge Publikum anlockt. "Viele Studenten kommen regelmäßig, um abends zu trainieren", sagt Tiebe, die seit rund acht Jahren in der Sektion tätig ist, mitunter als Hüttenwartin.

Der Generationenmix, der auf der Möglingshöhe anzutreffen ist, spiegele sich auch in den Mitgliedern nieder, meint ihr Mann – seit mehr 15 Jahren dabei, derzeit als stellvertretender Sektionsvorsitzender. 680 Mitglieder, von Jugendlichen bis Senioren, zähle die Sektion des DAV, dessen Schwerpunkte beim Wandern, Klettern, Mountainbiken und dem Naturschutz liegen. Aktiv seien die meisten Mitglieder – zumindest bei eigenen Outdooraktivitäten. Beim Engagement im Verein, mitunter beim Arbeitsdienst in der Schwenninger Hütte bei Triberg, sehe es schon anders aus. "Da kämpfen wir wie jeder andere Verein auch", meint der Wirt.

Auch im Vorstand sieht es derzeit nicht gut aus: Nachdem er mit knapper Mehrheit auf der jüngsten Mitgliederversammlung im Januar zum neuen Vorsitzenden gewählt worden war, steht Alexander Theinert seit kurzem nicht mehr zur Verfügung. Auch das Amt des Schriftführers müsse in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung neu besetzt werden, sagt Frank Fehr. Wann, das sei noch nicht fixiert. Jetzt stehe am kommenden Sonntag, 25. Juni, erst mal das Sommerfest der Sektion rund um die Biwakschachtel an. "Wir hoffen, dass so viele Gäste kommen, wie beim letzten Fest auf der Möglingshöhe vor zwei Jahren."