Villingen-Schwenningen Bißwurm räumt den Stuhl für Flöß

Villingen-Schwenningen. "Mit zunehmendem Alter muss man einfach erkennen, wann Schluss ist", sagt Erich Bißwurm. Er ist noch ein Gemeinderat der älteren Garde, teilte in über 23 Jahren kommunalpolitischer Tätigkeit im Gremium den Ratstisch mit vielen Urgesteinen der örtlichen Politik – und er brachte manchen Meilenstein der Doppelstadt mit auf den Weg. Weil er jedoch in zwei Jahren bei den Kommunalwahlen nicht mehr antreten wolle, wolle er den Platz schon frühzeitig für seinen Nachfolger räumen, dass dieser sich noch gründlich einarbeiten könne, sagt der heute 76-Jährige.

Mit Andreas Flöß tritt ein 42-jähriger Architekt in seine Fußstapfen. Dieser sitzt zwar erst seit vier Jahren im Gremium, hat in Villingen-Schwenningen aber aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit, die vielfach in die detailreiche Sanierung denkmalgeschützter Gebäude einfloss, schon ganz viele Fußspuren hinterlassen. Und er sieht noch Potenzial für mehr.

"Ich lebe unheimlich gerne in dieser Stadt mit ihren Möglichkeiten", schwärmt Flöß im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten und meint: "Und jetzt haben wir auch das Budget dazu". Alleine in der Sitzungsvorlage für diese Woche, wo es um 14 Millionen Euro Überschuss gehe, werde deutlich: "Wir stehen gut da finanziell." Doch das Geld wolle auch sinnvoll investiert sein. Nicht immer sei das in der Vergangenheit geschehen – ob es beispielsweise die neue Kreuzung an der Berliner Straße für 1,8 Millionen Euro wirklich gebraucht habe, sei in seinen Augen fraglich. Doch Flöß blickt nach vorne, freut sich auf die Aufgaben, die nun auf ihn warten.