Villingen-Schwenningen Bike streift Betonpfeiler und Laterne

Villingen-Schwenningen. Der Fahrer sei am Sonntag gegen 19.50 Uhr auf der Vockenhauser Straße in Villingen zu schnell unterwegs gewesen, teilt die Polizei mit. Der 25-jährige Biker fuhr mit einer KTM Superduke in Richtung Obereschacher Straße, als es kurz vor der Einmündung der Karlsruher Straße zu dem Unfall kam. Der 25-Jährige sei bei dem Sturz glücklicherweise nicht allzu schwer verletzt worden. An seinem Motorrad entstand nach Angaben der Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.