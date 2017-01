Villingen-Schwenningen Bezirkssynode tagt

Selbst für Kirchenferne sind Gottesdienste oft wesentliche Berührungspunkte. Weil sich die Voraussetzungen, unter denen Gemeindegottesdienste gefeiert werden, durch Mobilität und mit dem demographischen Wandel, stark verändert haben, beschäftigt man sich in der Evangelischen Landeskirche in Baden in diesem Jahr intensiv mit diesem Thema. So auch während der Tagung der Bezirkssynode Villingen an kommenden Samstag, 21. Januar, im Gemeindehaus der Paulus-Pfarrei Villingen an der Kalkofenstraße. Grundlage ist das Papier "Leben aus der Quelle – Herausforderungen und Perspektiven für das gottesdienstliche Leben der Evangelischen Landeskirche in Baden im 21. Jahrhundert".

Eine Fachkommission beschreibt darin die veränderten Rahmenbedingungen sowie Umfragen und Entwicklungen zur Gottesdienstlandschaft in den Gemeinden. Die Bezirkssynoden sind gebeten, Stellungnahmen zu diesem Papier abzugeben.

Martin-Christian Mautner vom Predigerseminar der badischen Landeskirche in Heidelberg wird die Synodalen und die Besucher der öffentlichen Synodentagung in Villingen in das Thema einführen. Ein besonderer Ausschuss wird vor diesem Hintergrund die erbetene Stellungnahme formulieren. Neben dem Schwerpunktthema stehen die üblichen Regularien, Berichte aus dem Kirchenbezirk und der Landessynode, Informationen zur geplanten Verbandsgründung vom Diakonischen Werk im Schwarzwald-Baar-Kreis und der Diakonie Schwenningen, eine Stellenplanerweiterung im Diakonischen Werk und Nachwahlen für den Bezirkskirchenrat auf der Tagesordnung sowie ein Ausblick auf das Reformationsjubiläum, das Liegenschaftsprojekt und die Bezirksvisitation 2017. Die Tagung der Bezirkssynode Villingen beginnt um 10.30 Uhr mit einer Andacht im Paulus-Gemeindezentrum an der Kalkofentraße im Stadtbezirk Villingen. Zum Abschluss findet in der Pauluskirche ein Gottesdienst statt.