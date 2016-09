Villingen-Schwenningen Bezahlbarer Wohnraum gefordert

Das Leben in Notunterkünften wie in Schwenningen in der Turnerstraße (39 Personen) und direkt bei der Wohnungslosenhilfe in der ­Neckarstraße (16 Personen) sei nicht schön, lediglich "ordnungsrechtlich", so Wagner. Auch bemängelt sie, dass leerstehender Wohnraum nicht erfasst werde. "Wir brauchen einen grundlegenden Kurswechsel in der Stadtentwicklungs- und Wohnungspolitik, um alle Bürger mit angemessenem Wohnraum versorgen zu können".

Der Politikwissenschaftler Werner Rätz spricht am Donnerstag, 20. Oktober, 19 Uhr, im Abt-Gaisser-Haus in Villingen über eine Umverteilung in Bezug auf den Sozialstaat, den Renten und der Bevölkerungsgesundheit und bezieht sich dabei auf besagten Armuts- und Reichtumsbericht der Landesregierung.

Am Montag, 7. November, 19.30 Uhr, folgt im Muslenzentrum in Schwenningen ein Vortrag von Ulrich Duchrow aus Heidelberg, Professor für systematische Theologie. Darin geht es um das Wirtschaftswachstum, das laut Duchrow auf Dauer nicht mit sozialer und ökologischer Gerechtigkeit vereinbar sei. Es gelte, gerechtere Gesellschaftsstrukturen zu schaffen.