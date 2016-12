Villingen-Schwenningen Besuch vom Nikolaus

Dass es wenigstens ein kleines Geschenk für diese Kinder gab, dafür sorgte der Freundeskreis des Klinikums. Trotz eines unglaublichen Verkehrsaufkommens hatten es der ehemalige Landrat Karl Heim, Vorsitzender des Freundeskreises sowie dessen Schriftführer Roland Krauß geschafft, pünktlich da zu sein. Und sie hatten unheimlich viele große Tüten dabei für die kleinen und etwas andere für die größeren Kinder. Unterstützt wurden die Beiden beim Verteilen der Geschenke durch den Chefarzt der Kinderklinik Matthias Henschen. Doch stets soll vor einer Bescherung auch gesungen werden. Dass das alles klappt, dafür waren Pastoralreferent Uli Viereck und die Klinik-Clowns dabei.

Danach ging es an die Geschenke. "Für die größeren Kinder ist in der Tüte ein längliches Paket , in dem etwas ganz Tolles drin ist", wusste der Chefarzt. Einen Selfie-Stick hatte der Nikolaus da eingepackt. Nachdem im Jugendraum der Klinik alle mobilen Patienten versorgt waren, war der Gang durch die Patientenzimmer angesagt, denn so manche kleine Patienten waren noch nicht in der Lage, aus dem Bett zu kommen. Auch sie sollten nicht unbeschenkt bleiben, befanden Ärzte und Mitglieder des Freundeskreises.