Villingen-Schwenningen Ben Bockemühl wird neuer Kommandant

Wann der erfahrene Feuerwehrmann, der derzeit hauptberuflich als Lehrer tätig ist und die Stelle des Kreisbrandrates im Landkreis Aichach-Friedberg als Ehrenamt innehat, in die Doppelstadt kommt, ist allerdings noch nicht sicher. "Es ist nicht ganz so einfach, als bayerischer Landesbeamter in das städtische Beamtentum zu wechseln", erklärt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Er hoffe, dass die Formalien in "beamtentechnischer Höchstgeschwindigkeit" erledigt ­werden können, dies geschehe voraussichtlich "im ­nächsten halben Jahr."

Auch deshalb galt es – im Nachgang zur Entscheidung des Personalausschusses der Stadt, der sich für Bockemühl ausgesprochen hatte – noch einige rechtliche Dinge zu klären. Dass in dieser Phase der Name bereits aus der nicht öffentlichen Sitzung nach außen getragen und anschließend sogar verbreitet wurde, war für den künftigen Kommandanten nicht ideal. "Zu diesem Zeitpunkt wussten noch nicht alle Bescheid – wenn das mit der Versetzung nicht geklappt hätte, wäre das schlecht gewesen."

Bezüglich der Qualifikation für die Stelle sei "alles vorhanden", angesichts einer anderen – wenn auch gleichwertigen – Ausbildung, sei es aber wohl notwendig, dass er "sicherlich noch irgendwann" zur Landesfeuerwehrschule nach Bruchsal muss.