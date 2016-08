Villingen-Schwenningen Beim Foto mit dem Idol schmilzt das Eis

Wer bei der Mannschaftsvorstellung und den Interviews – durchgeführt vom Stadionsprecher mit der markanten Stimme, Domenic Liebing – noch nicht alle gewünschten Antworten bekommen hatte, der fragte während des Selfies mit dem Lieblingsspieler genauer nach oder beugte sich eben bei der Autogrammstunde vertraulich über den Tisch.

Für den Imagefilm der Wild Wings stand außerdem noch ein Drohnen-Shooting für die Fans an – Seite an Seite mit den Spielern, die für jede Laola-Welle zu haben waren. "Gut für die Damen: Die Spieler haben geduscht", betonte Liebing dabei zur Freude aller weiblichen Fans. Dass die Eishockey-Jungs richtig lustig sein können, bewiesen sie spätestens bei den kleinen Wettkampf-Spielen mit ihren Fans.

Fans fiebern auf Saison hin

Diese fiebern derweil auf die Saison hin. "Diese Runde wird besser als die letzte", ist sich Anke Schöndienst aus Donaueschingen-Pfohren sicher. Man habe nun ein ausgeglichenes Team, und sie setze ihre Hoffnung ganz in Stürmer Simon Danner. Seit etwa fünf Jahren ist sie Fan und bei jedem Heispiel dabei – "nah am Geschehen", wie sie stolz sagt. Was bislang bei den Vorbereitungsspielen gezeigt wurde, stimme sie positiv.

Genau das, findet Roland Stenzel, dürfe man nicht überbewerten. Der 61-Jährige aus Schwenningen ist kritischer. "Am 16. September gegen Ingolstadt geht es los. Dann gilt’s."

Trotzdem hoffe er natürlich auf das Beste, schließlich verfolgt er seit 35 Jahren jedes Spiel – die Heimspiele immer live. Sein Herz schlägt dabei für Stürmer Will Acton. "Ich war der Erste in Schwenningen mit einem Trikot von ihm", sagt er lächelnd.

Ob kritisch oder euphorisch, eines haben die Blau-Weißen alle gemeinsam: ihre Liebe zu den Wild Wings. Und die zeigte sich bei der Saisoneröffnung in jedem Selfie, jedem Gruß und jedem Jubeln für die Schwenninger Eishockey-Stars.