Villingen-Schwenningen Baustelle und Strafzettel bringen weiteren Ärger

Eigentlich müssten sich die Anwohner freuen. Denn durch die Baustelle der Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS), die in der Werastraße die Stromkabel neu verlegen, hat sich die Parkplatzbelagerung der Studenten seit Beginn des Wintersemesters entschärft, die seither vermehrt in die von Stadtverwaltung und Hochschulen empfohlene Burgstraße ausweichen.

Nach Lachen ist den Anwohnern dennoch nicht zumute: "Wir haben das Gefühl, dass das Ordnungsamt seitdem viel regelmäßiger kontrolliert und Strafzettel verteilt", berichtet Gabi Janetzki, die seit Monaten in regelmäßigem Kontakt mit der Stadtverwaltung steht, um eine Anliegerstraße durchzusetzen. Dass derzeit zumindest während der Baustellenzeiten die Parkplätze nicht benutzt werden können und die Halteverbotsschilder eingehalten werden müssen, das sei allen Nachbarn klar. Die Baustelle sei aber nur bis zum frühen Nachmittag in Betrieb. "Warum können die Polizisten danach nicht kulanter sein und ein Auge zudrücken, wenn wir unser Auto am Nachmittag parken wollen?", fragt sich Nachbarin Corinna Kulka.

Zudem habe sie die Beobachtung gemacht, dass Autos mit Kennzeichen aus anderen Städten – vornehmlich Studentenautos – außer Acht gelassen würden, während unter den Scheiben von Autos aus VS stets ein Strafzettel klebte. "Bei Beschwerden an der Bußgeldstellen bekommen wir nur pampige Antworten", fügt Kulka hinzu. Bis zu drei Strafzettel hätten einige Nachbarn in den vergangenen Wochen erhalten.