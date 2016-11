Villingen-Schwenningen Basteln und Lesen

Villingen-Schwenningen. Eine gemütliche weihnachtliche Bastelstunde und eine schöne vorgelesene Weihnachtsgeschichte gehören zum Bibliotheksadvent, der für Kinder am Freitag, 9. Dezember, von sechs bis acht Jahren in den Büchereien in Villingen und Schwenningen angeboten wird. Los geht es um 15 Uhr.