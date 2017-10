Villingen-Schwenningen Bald curlen die Steine wieder

Zum ersten Mal findet auch eine Schul AG als Kooperation mit dem Gymnasium am Romäusring statt. Vorher ist noch ein Schnupperkurs für Lehrer geplant. Am 6. Januar wird es wieder einen Curling-Day geben. Und selbstverständlich sind auch einige Mitglieder aktiv. Sie nehmen an den Deutschen Meisterschaften teil. Auch die Teilnahme an der Europameisterschaft in St. Gallen zählt zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender.

Aber es steht auch noch die Qualifikation zur Olympiateilnahme in Pilsen in Tschechien an. Zudem bereitet der CCS auch einen Rollstuhlspieler für die Paralympics 2018 in Südkorea vor. Die Vereinsverantwortlichen weisen darauf hin: "Gerne können sich Rollstuhlfahrer bei uns melden, falls sie Interesse an dem Sport haben. Unsere Halle ist rollstuhlgerecht."

Weitere Informationen: Infos zum Verein und der Sportart gibt es im Internet unter www.curling.de und auf der Facebook-Seite des CCS.