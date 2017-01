Villingen-Schwenningen "Bäderlandschaft gehört neu geordnet"

Villingen-Schwenningen. Ein jugendgerechtes Spaßbad, das die Elemente Wasser, Sport und Freizeit vereint – das fehle nicht nur dem Oberzentrum VS, sondern auch den umliegenden Kommunen. Das meint zumindest Günter Tarlatt, ehemaliger stellvertretender Kurdirektor von Bad Dürrheim und derzeit Projektentwickler bei der Firma Rebholz.

Bereits vor einigen Wochen hatte er sich mit diesem Anliegen in einem offenen Brief an den OB und die Stadträte gewandt. Es sei nun mal Tatsache, dass die Stadt Bad Dürrheim derzeit stark um ein richtiges Konzept für das marode, 42 Jahre alte Hallenfreibad Minara ringe. Zugleich müsse das Solemar vorausschauend modernisiert werden, sagt Tarlatt im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Dass er den Schwerpunkt der kurörtlichen Infrastruktur nicht beim Minara sehe, hatte Tarlatt in einem weiteren Brief an die Stadt Bad Dürrheim und ihre Verantwortlichen deutlich gemacht.

Doch beim Solemar investiere man in den Kur- und Bäderbereich – wo bleibe da die Jugend? Um zumindest der Daseinsfürsorge gerecht zu werden, hatte die SPD-Fraktion in Bad Dürrheim ein Lehrschwimmbecken bei der Turnhalle der Realschule ins Gespräch gebracht. Günter Tarlatts Visionen hingegen reichen weiter: Seiner Meinung nach bedürfe es also einer mittelfristigen Strategie, eine Lösung an einem zentralen Punkt in der Region zu errichten. Da biete der Bereich rund um die Messe in Schwenningen die idealen Voraussetzungen: Die Lage, die für alle Schulen zentral sei, die Anbindung an den Ringzug, der noch weiter ausgebaut werden soll, die Nähe zur Helios-Arena, zu der ein idealer Energieaustausch hergestellt werden könne. "Hier lässt sich eine zukunftsträchtige Sache entwickeln", ist sich der Bad Dürrheimer sicher.