Villingen-Schwenningen Aufbau wesentlich mitgestaltet

Abschied und Begrüßung feierten gestern im Beisein der Regionalleiterin Elisabeth Schmieder Bewohner und Mitarbeiter des Seniorenzen­trums, dessen Aufbau Monika Materna nach der Eröffnung im August 2015 wesentlich gestaltet hat. Mit Leidenschaft habe sie das getan, sagte sie gestern, gestand aber: "Mein Herz ist nicht mitgekommen". Sie kehrt zum 1. März in die Heimat zurück, bleibt ihrem Arbeitgeber, dem diakonischen Sozialunternehmen "Die Zieglerschen" als fachliche Referentin in Ravensburg aber erhalten.

Die Einrichtung im Wohngebiet Welvert, eine von insgesamt 24 zwischen Stuttgart und dem Bodensee, mit 90 Plätzen im Alten- und Pflegeheim sowie 50 betreuten Eigentumswohnungen, übernimmt Daniel Günther. Der gelernte Krankenpfleger und Archäologe studierte Betriebswirtschaftslehre und leitete zuvor eine Zieglersche ­Altenhilfe-Einrichtung in Aldingen.

Der Vater von drei Kindern lebt in Rottweil und nimmt die Übernahme eines doppelt so großen Hauses wie bisher als willkommene Herausforderung. Als Angehöriger – die Großmutter seiner Frau lebt im Welvert – habe er die gute Arbeit in der Einrichtung bereits erfahren dürfen und werde sie fortsetzen, versprach er.