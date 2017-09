Villingen-Schwenningen Auf einmal reichen die Parkplätze doch

VS-Schwenningen. Architekt Michael Muffler hatte nachgelegt und eine 313 685 Euro teure Variante mit weiteren 44 Parkplätzen ausgearbeitet, die der Technische Ausschuss aber ablehnte. Er stimmte für die ursprüngliche Variante von 101 Stellplätzen nördlich der Neckarhalle, deren Realisierung in den Gesamtkosten für die Halle von 10,79 Millionen Euro enthalten ist. Auch ein Antrag, südlich der Halle das von der Stadt erworbene Grundstück im Wege der Erbpacht an einen privaten Investor zu übergeben, der darauf ein Parkhaus baut, fand keine Befürworter. Ebenso der Vorschlag von Muffler, 70 Fahrradstellplätze zu errichten, kam nicht gut an.

Andreas Flöß (Freie Wähler) läutete den Stimmungsumschwung bei den Ausschussmitgliedern ganz zaghaft ein: "Gefühlsmäßig bräuchten wir die Erweiterung der Stellplätze nicht." Es sei ausreichend, was geplant war, auch im Vergleich zu anderen Hallen. Der 800 000 Euro teure Abbruch der Häuser, die auf dem in Frage kommenden Grundstück standen, sei ein zu hoher Betrag, um Stellplätze darauf zu errichten.

Edgar Schurr (SPD) stellte die rhetorische Frage, ob die Stadt Geld für ein Luxusproblem habe. 19 000 Euro würde die Errichtung eines Stellplatzes kosten. Zu Spitzenzeiten, in denen mehr Parkflächen benötigt werden, sollte die Ausweichmöglichkeit bei den Hochschulen gesucht werden. Er spreche ihm aus der Seele, meinte Michael Muffler zu Schurr. Für Cornelia Kunkis-Becker (Bündnisgrüne) sind die zusätzlichen 44 Plätze "komplett ausgeschlossen." Empört war Bernd Hezel (CDU). Mit dem Standort habe er sich abgefunden, aber jetzt die Halle mit Autos einzuzwängen, sei eine Katastrophe. Sie werde dann zur "Zwangshalle". Er geht davon aus, dass es mit der Hochschule zu einer Einigung komme.