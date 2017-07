Villingen-Schwenningen Auf den Spuren der Reformation

Wie wurde gekocht und gebacken? Und wie wurde ein Korb geflochten? In unterschiedlichen Projekten können die Schüler ins Mittelalter und in die Reformationszeit eintauchen. Eine andere Gruppe ist fleißig dabei, Spielstationen zum Protagonisten Martin Luther zu entwerfen. Eine mittelalterliche Stadtführung in Rottweil oder der Besuch des Druckzentrums Südwest Auf Herdenen – dort wird der Unterschied zwischen dem Zeitungsdruck im 21. Jahrhundert und dem Gutenbergdruck deutlich – stehen ebenso auf dem Programm.

Höhepunkt der Projektwoche ist das Schulfest, das am morgigen Samstag auf das Schulareal lockt. Ab 10.30 Uhr werden die vielfältigen Ergebnisse der Arbeitsgruppen präsentiert – und können von den Besuchern zum Teil auch ausprobiert werden. Um 12.30 Uhr führen die Schüler unter der Leitung von Musiklehrer Dimitris Theologis ein Luther-Musical auf. Hier war im Vorhinein Gemeinschaftsarbeit angesagt: Während die Kostüme von den Eltern selbst geschneidert wurden, legten die Schüler beim Bau und Bemalen der Kulissen Hand an. Die Besucher können auf die gesangliche und schauspielerische Leistung der jungen Darsteller gespannt sein.

Und noch etwas wurde in der letzten Schulwoche thematisiert: die Flüchtlingssituation in Schwenningen. Evelyn Preuß sowie Pastor Hans-Ulrich Hofmann kamen am gestrigen Donnerstag zu Besuch, um die Schüler über die Tätigkeiten des Arbeitskreises Asyl zu informieren.