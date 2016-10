Villingen-Schwenningen Anzeigetafel soll Raser bremsen

In eine solche Messanlage will der Ortschaftsrat 2615 Euro investieren. Da aber auch andere Stadtbezirke eine solche Anlage beschaffen wollen, könnten sich die Kosten bei einer Sammelbestellung noch reduzieren.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Vorbereitung der Informationsveranstaltung der Ortsverwaltung und des Ortschaftsrates am Dienstag, 8. November, 19.30 Uhr, in der Turn- und Festhalle. An diesem Abend wird es einen Ausblick auf geplante Projekte im Jahr 2017 und einen Rückblick auf das Jahr 2016 geben.