Villingen-Schwenningen Anlieger müssen sich in Geduld üben

Diese Neuigkeit treibt besonders Maria Noce, Geschäftsführerin der christlich ambulanten Pflege VS, die Sorgenfalten auf die Stirn. "Wir sind von Ende Oktober ausgegangen", sagt sie im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Auch sie beklagt nicht zum ersten Mal die unzumutbare Verkehrssituation für die Krankentransporte sowie die ambulanten Dienste ihres Unternehmens. Erst in der Sitzung des Gemeinderats am vergangenen Mittwoch hatte sie ihrem Ärger Luft gemacht und die Verwaltung aufgefordert, eine zeitnahe Lösung für eine adäquate Patientenversorgung zu finden.