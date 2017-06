Villingen-Schwenningen Angebot von Radtour bis Fußballcamp

Kochen und Backen können die Mädchen und Jungen am Mittwoch, 9. August, mit Bettina Kammerer und Doris Schmidt in der Küche der Turnhalle, Beginn ist um 14 Uhr. Mit den Talbachhexen geht es am Freitag, 11. August, in den Narrenschopf in Bad Dürrheim. Bevor mit dem Bus wieder die Heimreise angetreten wird, ist ein Spielplatzbesuch vorgesehen.

Eine Radtour mit Ulrike Clemens und Ulrich Förderer steht am Donnerstag, 17. August, für Kinder ab sechs Jahren auf dem Programm. Eine Tour von rund 35 Kilometern wird unternommen, dazwischen gibt es eine Grillpause, Getränke sind mitzubringen, verkehrstaugliches Fahrrad und Helm sind Pflicht. Treffpunkt ist um 13 Uhr auf dem Schulhof. Die Tischtennisgemeinschaft Marbach/Rietheim bietet am Dienstag, 22. August, ab 10 Uhr für Kinder und Jugendliche von acht bis 16 Jahren ein Tischtennisturnier in der Turnhalle an.

Mit den Turnerfrauen geht es am Donnerstag, 24. August, in das Probenlokal der Stadtmusik Villingen, in dem der Nachwuchs ein paar Grundlagen der Body-Percussion- und afrikanischen Trommelrhythmen lernen können. Mit der Ortsverwaltung besuchen die Kinder am Dienstag, 29. August, die Vogtsbauernhöfe in Gutach. Abfahrt ist um 9.29 Uhr an der Ringzughaltestelle Marbach/West. Der "Point Imbiss" in der Straßburger Straße lädt am Donnerstag 31. August, ab 14 Uhr zum Pizzabacken ein. Letzter Programmpunkt ist die am Mittwoch 6. September, vom Tennisclub ausgerichtete Tennisolympiade. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf den Clubanlagen.