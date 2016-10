Villingen-Schwenningen Alte Werte werden neu aufgerollt

VS-Schwenningen. Das Ziel "Freiheit durch Entschuldung" erläutern Ursula Bihl und Reinhold Hummel von der Diakonie Beratungsstelle Schwenningen: Aus Anlass des Reformationsjubiläums im kommenden Jahr habe die Landeskirche Württemberg das Programm "Freiheit durch Entschuldung" gegründet, erklärt Hummel. Die Beratungsstelle Diakonie Schwenningen habe den Fonds eingerichtet und dazu von der Landeskirche und dem diakonischen Werk Württemberg je 5000 Euro erhalten. Die Beratungsstelle habe noch 5000 Euro dazu gefügt, sodass im Fonds 15 000 Euro bereit liegen.

Spenden von Firmen, Banken und Bürgern sind erwünscht

Das sei schon eine Hilfe, trotzdem hofft der Beratungsstellenleiter, dass Banken, Firmen und Einzelpersonen zusätzlich Spendenbeträge im Fonds einlegen. Reinhold Hummel und Ursula Bihl erklären, wie er genutzt wird: "Mit dem Fonds können wir Menschen mit zinslosen Darlehen zur Entschuldung helfen". Die Mittel seien jedoch integriert in die Schuldnerberatung, sei also ein Bestandteil der Schuldenbereinigung, so Hummel.