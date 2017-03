Villingen-Schwenningen Alpenverein lässt Boulderhalle abblitzen

Villingen-Schwenningen (maz). Horst-Eckart Göppinger, Inhaber der Sago GmbH, plant, die Halle in direkter Nachbarschaft zu seinem Fitnessstudio Injoy in der Wilhelm-Binder-Straße im Frühjahr zu eröffnen. Eigentlich hätte die Kooperation mit ihm bei der Hauptversammlung am Freitag, 17. März, ab 19.30 Uhr im Münsterzentrum zur Sprache kommen sollen. Doch nun habe der Beirat bei einer außerordentlichen Sitzung mit überwältigender Mehrheit beschlossen, diesen Punkt von der Tagesordnung zu streichen, teilte der Beisitzer Peter Schütte am Freitag mit. Das Vorstandsteam sei diesem Vorschlag gefolgt. Der Vorsitzende Martin Kramer gehe bei der Hauptversammlung auf Einzelheiten ein. Eine Zusammenarbeit der Sektion mit der Boulderhalle Upjoy komme jedenfalls nicht zum Tragen. Am Ende der Sitzung habe der erst im vergangenen Jahr gewählte Vize-Vorsitzende Tim Rothbauer seinen Rücktritt mit sofortiger Wirkung erklärt. Tim Rothbauer ist sportlicher Leiter der Boulderhalle, seine Frau Susanne ist mit für den Bau der Routen verantwortlich.