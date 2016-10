VS-Villingen. Mit über zwei Promille Alkohol im Blut ist am Sonntag gegen 4.15 Uhr ein 28-Jähriger mit seinem 3er-BMW über den Kreisverkehr beim Hölzlekönig im Zentralbereich von VS geschanzt. Der 28-Jährige war mit seinem Fahrzeug in Richtung Schwenningen unterwegs und verlor wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholbeeinflussung die Kontrolle über seinen Wagen. Am BMW entstand laut Polizei Totalschaden von rund 1000 Euro. Nach einer ärztlichen Blutentnahme musste der Bruchpilot seinen Führerschein abgeben.